Si ribalta con il Suv e muore, a Mondello i funerali del figlio del titolare del bar Renato

Si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Mondello i funerali di Claudio Amorosi, 29 anni, figlio del titolare del noto bar Renato di Mondello, morto nella notte tra venerdì e sabato in un terribile incidente tra via Gaetano Daita e via Torrearsa. Ad annunciarlo con un post su Facebook è Valeria Pagano, la madre del ragazzo che si è schiantato contro sei auto parcheggiate mentre era a bordo del suo Suv e poi è si è ribaltato.

La donna lo ricorda "con infinito amore" postando sui social alcuni cuori e una foto di Claudio bambino. "A te che è stato amore a prima vista, a te che sei l'aria che respiro, a te che sei parte integrante di me, a te che se on ci fossi nulla avrebbe senso", il commento che accompagna lo scatto che ritrae figlio e mamma insieme.

In tanti ieri lo hanno ricordato. Anche Rita Dalla Chiesa, che nei suoi soggiorni a Palermo è cliente abituale del bar, ha voluto manifestare la sua vicinanza alla famiglia: "Solo per dire a te e Renato che vi voglio un bene immenso. Non ci saranno mai parole per potervi aiutare. Rita Valeria, non ci sono parole di conforto per un tale indicibile dolore...ti abbraccio forte".