Sputi in sala d'attesa, calci e pugni: giovane denunciata all'ospedale Civico

Momenti di tensione al pronto soccorso del Civico. Una giovane brasiliana è stata fermata dai carabinieri per lesioni personali, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre si trovava al pronto soccorso, la 25enne (soccorsa in strada in stato di ubriachezza) è andata su tutte le furie danneggiando la porta della sala d'attesa e mandandola in frantumi.

Durante il caos la ragazza avrebbe sputato addosso a qualcuno fra i presenti in sala, per poi scagliarsi contro due guardie giurate che erano intervenute per riportare la calma. Un'aggressione fisica e verbale che i metronotte sono riusciti a contenere a stento. Solo l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri infatti è servito a scongiurare il peggio. Il personale dell’istituto privato di vigilanza ha riportato ferite guaribili in 20 giorni.