Danni al distributore di benzina di via Oreto, c'è l'ombra del racket

Finisce nel mirino dei malviventi un distributore di benzina di via Oreto. Ignoti la scorsa notte hanno danneggiato la colonnina del distributore automatico, si tratta di un impianto Tamoil. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza, secondo i primi riscontri della Scientifica, si vedrebbe un giovane con il volto coperto che getta del liquido infiammabile tra le colonnine e danneggia la cassa continua, per poi fuggire. Dunque non un tentato furto, ma un messaggio chiaro al gestore. Non sarebbe la prima volta che il titolare del distributore di benzina finisce nel mirino dei malviventi.

