Danni al binario del tram: "Forse colpa del materiale scadente"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri nel primo pomeriggio si è vericato un disservizio sulla linea 1 dei Tram, nella zona di Romagnolo esattamente nell'incrocio tra Via Portella della Ginestra e via Armando Diaz, fortunatamente senza alcun danno e feriti. La rottura di un pezzo di binario puó essere dovuta al materiale scadente e non a causa di sbalzi di temperature, ciò non succede nell'alto Italia o soprattutto nei binari delle ferrovie dello Stato.

Un deragliamento puó esserci per cedimento dei travi su cui poggia il binario. Adesso sorge il dubbio che le opere sono state seguite con scarsa responsabilità dei tecnici, che non hanno chiesto le prove tecnologiche necessarie dei materiali, cosí come avviene nel campo del cemento. Speriamo che una perizia possa dare luce alla veritá. Ecco come vengono spesi i fondi della comunitá europea. Speriamo che l'intervento di ripristino della linea venga eseguito in tempi brevi, non creando disagi ai cittadini.

Gallery