Vucciria, sfregiato il murales di Igor Scalisi: coperto il volto della Santa Morte

Sfregiato il dipinto “Mai nulla”, l'icona della Santa Morte realizzata dall'artista Igor Scalisi Palminteri alla Vucciria solo due mesi fa "perché Palermo non dimentichi che non basta ristrutturare i palazzi fatiscenti per rinascere". Il volto dell'opera è stato coperto. A darne notizia è l'artista stesso sulla sua pagina Facebook mostrando dispiacere per l'accaduto: "È vero, le immagini hanno una forza devastante. Qualcuno ha sfregiato il dipinto - scrive Scalisi Palminteri - che ho realizzato in Vucciria alcuni mesi fa. Mi dispiace tanto".

Dopo qualche ora l'artista posta una foto che lo ritrae sorridente con la pittrice Linda Sofia Randazzo e il pittore Antonino Gaeta, fondatori del collettivo "Gli artisti del cortile della morte", davanti al murales accompagnato dal seguente messaggio: "Un sorriso dedicato allo stupido che ha coperto il volto della mia Santa Morte! Io ed i miei amici del cortile della morte abbiamo deciso di sistemare la pittura". Presto dunque l'opera inaugurata lo scorso maggio nel cortile della Morte, lo spazio che si affaccia sulla piazza Garraffello, tornerà ad avere un volto.