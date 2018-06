Ubriaco, colpisce con calci e pugni l'auto di una donna: tunisino arrestato a Ballarò

Violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse la polizia ha arrestato in piazza Casa Professa un cittadino tunisino, Salah Zied, 33enne. "L'uomo - dicono dalla questura - in preda ai fumi dell’alcool, avrebbe danneggiato il cellulare di altro giovane, lanciandolo per terra e la vettura di una residente, colpendola ripetutamente con calci e pugni. All’arrivo dei poliziotti, avrebbe resistito al tentativo di identificazione, scagliandosi contro di loro". Così per il tunisino sono scattate le manette.