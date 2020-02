Danneggia arredi esterni di ristorante ma viene incastrato dalle telecamere

La polizia di Canicatti ha deferito in stato di libertà un palermitano di 35 anni (G.M. le sue iniziali). L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di minaccia e danneggiamento ai danni del gestore di un noto locale di ristorazione. I fatti hanno avuto origine lo scorso anno a dicembre, quando il ristoratore ha denunciato di avere subito da diverso tempo il danneggiamento degli arredi esterni del proprio locale.

Il gestore aveva avuto in locazione l’immobile adibito a ristorante dalla madre del 35enne palermitano, residente nell’appartamento del piano di sopra: non appena si è verificato il danneggiamento, ha controllato le immagini delle videocamere di sorveglianza, riconoscendo così il 35enne come autore del gesto. Nelle giornate successive, il ristoratore ha subito pesanti insulti e minacce ed il danneggiamento della propria autovettura parcheggiata nei pressi del locale.

Due testimoni dell’accaduto, con il loro prezioso intervento, sono riusciti ad allontanare il palermitano e a riconoscerlo, presso gli uffici del commissariato. Gli inquirenti hanno potuto fare affidamento ad un dvd che conteneva le immagini degli eventi criminali.