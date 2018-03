Di giorno maestra, di notte in consolle: Claudia Giannettino in corsa come miglior dj donna d'Italia

La mattina è Dr Jekyll, in jeans e sneakers insegna matematica ai bambini di una prima elementare nella periferia di Palermo. Da mezzanotte in poi si trasforma nel contraltare donna di Mr Hyde: occhi truccati, capelli in piega e abiti da star della notte. Si chiama Claudia Giannettino ed è l’unica palermitana candidata a vincere l’oscar della musica dance. E' bastato un attimo e in pochi minuti si è ritrovata catapultata dai banchi di scuola alla nomination come “miglior woman dj” al Dance Music Awards, prestigioso premio nazionale che si svolge ogni anno a Milano.

La palermitana, in lizza per aggiudicarsi il primo premio di un concorso che nelle varie categorie inserisce i principali nomi della nightlife italiana, ha 35 anni, fa la maestra di professione ma la dj per amore. “Tutto è iniziato quando ero adolescente - racconta la dj a Palermo Today -. Insieme alla mie amichette andavo in discoteca il pomeriggio. E' al Gazebo che tutto ha avuto inizio. Mentre loro ballavano, io guardavo appassionata il dj in consolle. Ai tempi si suonava in vinile ed è col vinile che io ho mosso i miei primi passi. Ho imparato a suonare sul giradischi. Solo adesso si suona in digitale. Ma il primo amore non lo puoi scordare mai”.

Dopo la Sicilia, l’Italia e l’Europa sono il suo palcoscenico. “Ho iniziato con la musica commerciale, adesso suono la tech house e la techno - prosegue -. Prediligo suonare ciò che piace a me e Palermo, ma in generale la Sicilia, è una piazza che preferisce la musica commerciale. Nella mia città mi dedico ai grandi eventi e ai festival, come il Pride che negli anni scorsi è stato al Castello a Mare. Per far questo collaboro con i migliori del settore, come Popshock o come Unlocked, realtà che è riuscita a portare sull’isola star dall’eco mondiale come Martin Garrix e Paul Kalkbrenner, tanto per fare dei nomi”.

A seguito delle nomination ufficiali per ciascuna categoria, così, la maestra della scuola Padre Pino Puglisi di Brancaccio è stata inserita nella top ten nazionale Dance Music Awards come miglior dj donna d’Italia. A farle compagnia, anche alcuni colleghi siciliani. Marco Catalano, di Agrigento, è in finale come miglior vocalist man, mentre Joe Bertè, di Messina, come miglior house dj producer. Candidato a vincere il premio nella categoria miglior festival, invece, c'è l'Etna Music Festival, organizzato ogni anno nella Sicilia orientale, a Siracusa. Nessuna discoteca estiva in lizza, infine, ma ben due invernali. In corsa come miglior winter discoclub, infatti, ci sono La Giara di Messina e il Country di Palermo, la discoteca in viale dell'Olimpo.

Selezionata dalla Pioneer come miglior dj emergente ormai qualche anno fa, oggi Claudia Giannettino si divide tra l’insegnamento e la musica. “Da grande - conclude - voglio continuare a provare l’adrenalina che si prova in consolle. Con il pubblico, grazie alla musica, si crea un’empatia particolare che è difficile staccarsi di dosso. Ho aperto serate importanti ad importanti artisti, ma se potessi scegliere con chi ritrovarmi in consolle sceglierei Sam Paganini, uno dei miei produttori preferiti. Emergere in questa terra è difficile per questo mi sento di portare sempre avanti il made in Italy. Questa nomination che accosta il mio nome a quello di mostri sacri della musica dance italiana, indipendentemente da come andrà, è già un successo. Un grandissimo successo”.