Dalla Polonia alla Sicilia per compiere il giro più veloce dell'Isola: l'impresa di Daga Szolc

Girare la Sicilia in meno di 30 giorni. E' questa l'impresa che Daga Szolc, trentacinquenne polacca di Varsavia, appassionata del sole siciliano e della corsa si accinge a compiere. L’iniziativa sportiva, patrocinata dal Consolato onorario della Repubblica di Polonia nella persona del console Davide Farina, si chiama “Great Sicilian Escape”.

L’atleta – che arriverà oggi alle 21 all’aeroporto Falcone-Borsellino e sarà accolta dal console Farina – è sostenitrice dell’associazione Stowarzyszenie Amazonki per la prevenzione e la cura del cancro al seno e, infatti, parte dei profitti provenienti dagli sponsor dell'evento saranno destinati proprio all'associazione.

La maratona avrà inizio il primo ottobre 2018: Daga Szolc farà tappa in quasi trenta comuni e, oltre a segnare un record, farà conoscere ai propri connazionali le bellezze artistiche, culturali, folkloristiche e culinarie dei luoghi che la ospiteranno. L'evento, oltre ad essere una sfida personale, un traguardo della propria passione per la corsa, è anche un inno all'amore per una terra, la Sicilia, che è stata capace di conquistarla a prima vista. In un panorama più ampio, questa sfida rappresenta la celebrazione della grande forza di volontà, determinazione e caparbietà verso un obiettivo ambizioso, una grande lezione di perseveranza, sofferenza e sacrificio. L’evento, unico nel suo genere, potrà essere una invidiabile opportunità per le città coinvolte, poiché permetterà di far conoscere non solo ai siciliani stessi, ma anche e soprattutto al resto del mondo, la ricchezza dell'Isola, delle proprie tradizioni e i valori di ospitalità e fratellanza. Favorirà scambi interculturali, gemellaggi e opportunità di sviluppo e incremento sul piano turistico.

Fissata per il 5 ottobre la tappa palermitana. Durante il percorso, la polacca sarà affiancata da un gruppo di atleti palermitani che la accompagneranno fino all'arrivo previsto davanti alla chiesa di Sant’Agata La Pedata, in via del Vespro. Qui la attenderà anche il parroco polacco Padre Jarek, insieme al console Davide Farina e al vicesindaco Sergio Marino. Durante la maratona, inoltre, è prevista la realizzazione di un docu-film, nel quale si potrà assistere alla preparazione, alle fasi della corsa, alle riflessioni e pensieri dell'atleta e al suo incontro e confronto con la bellezza dei luoghi, l'arte, i paesaggi e la cultura del popolo siciliano. Il docu-film sarà prodotto in tre lingue: italiano, polacco e inglese, affinché possa essere fruibile sia agli italiani e ai polacchi, diretti destinatari dell'evento, sia al resto del mondo, grazie all’uso della lingua inglese. Il documentario sarà proposto in Polonia sia attraverso le piattaforme digitali, come Gazzetta Italia, sia con emittenti quali Canal +, che ha già promosso interviste con l'atleta ed è in attesa di conoscere l'esito dell'evento per ulteriori iniziative mediatiche.

Gallery