L'ateneo taglia, Cus a rischio stop: "Salvate i lavoratori e il centro sportivo"

Aperto un "tavolo" con l'amministrazione comunale sulla situazione dei lavoratori del Cus Palermo e sulla tenuta del centro universitario sportivo alla luce delle condizioni di rinnovo della concessione. Il problema del pagamento delle utenze a carico del Cus sta mettendo in grosse difficoltà la tenuta stessa della struttura di via Altofonte. L'Università infatti non vorrebbe più pagare il contributo per le utenze principali: energia elettrica, acqua e riscaldamenti. E dal Cus hanno fatto sapere di non essere più in grado di sostenere questi costi e che in questo modo sarà impossibile garantire i servizi.

Al primo confronto, che si è svolto oggi nei locali dell’assessorato comunale delle Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro e Salute, hanno partecipato il segretario generale Slc Cgil Palermo, Maurizio Rosso, le Rsu e l’assessore comunale Giovanna Marano.

La Slc Cgil Palermo - che da qualche anno segue e rappresenta i lavoratori del Cus - ha evidenziato come gli investimenti fatti negli anni nel centro dal Cus hanno consentito una trasformazione profonda della struttura. “Il Cus Palermo rappresenta e sempre più può rappresentare una possibilità straordinaria di sviluppo sociale, occupazionale e di aggregazione sportiva per Palermo, soprattutto alla luce del riconoscimento della città come capitale italiana della cultura – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso –. Abbiamo ribadito l’importanza di una presa di posizione dell’amministrazione comunale per salvaguardare e custodire l’occupazione dei lavoratori e l'esistenza di un centro di così grande valore. Il tavolo sarà aggiornato presto”.

La prestigiosa struttura sportiva dell'Università e punto fondamentale per l’occupazione del settore dello sport a Palermo occupa tra dipendenti e collaboratori un centinaio di persone. Nelle scorse settimane l'Slc Cgil ha inviato una lettera al rettore, al sindaco, al presidente della Regione, all'assessore regionale all'Attività produttiva e all'assessore comunale alla Scuola e al Lavoro di Palermo per affrontare i temi legati alla gestione e ai costi del centro e per discutere di un progetto per uno sviluppo produttivo della struttura.