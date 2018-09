A Bagheria cure gratis per i meno fortunati, intesa centro San Gaetano - cooperativa La Pira

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Bagheria cure gratis per pazienti indigenti. E il frutto della collaborazione tra la cooperativa La Pira e il centro di medicina nucleare San Gaetano. Lo scopo è fornire un servizio di assistenza gratuita a quei pazienti che hanno bisogno di quelle tipologie di presidi e dispositivi medici sanitari che non non sono previsti dalle esenzioni ticket del sitema sanitario nazionale. La coop La Pira metterà a disposizione del centro di medicina nucleare dispositivi e presidi medico sanitari in ottimo stato di conservazione i quali, raccolti dalle donazioni di case farmaceutiche da privati cittadini e sotto il controllo di farmacisti e medici professionisti, saranno saranno destinati ai pazienti del centro.

"È stata un'importante giornata quella di oggi - ha affermato il presidente della coop La Pira Gianfranco Marotta - "perché grazie alla sensibilità e alla professionalità in primis della dottoressa Marconi, che si è prodigata volontariamente al fine di realizzare di tale accordo, grazie a Gianpiero Oten, direttore operativo del centro San Gaetano e grazie all'intero staff medico sanitario del centro siamo certi che grazie alla loro collaborazione saranno raggiunte molte persone bisognose e questo ci consente, passo dopo passo, di sviluppare quella rete di solidarietà che è l'unico modo per affrontare insieme le numerose problematiche economiche e sociali che affliggono non solo città di Palermo, la sua provincia o la Sicilia, ma l'intero Paese". La coop Giorgio La Pira ha già messo a disposizione del centro, come primo dispositivo, bombolette di crema spray emolliente all'ossido di zinco per curare lesioni cutanee, arrossamenti e abrasioni.