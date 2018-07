Cuccioli di cane abbandonati sulla Palermo-Agrigento: salvati dai carabinieri

Quattro cuccioli di cane al centro della carreggiata sulla Palermo-Agrigento. E' stato provvidenziale l'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Misilmeri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, che hanno messo in salvo gli animali. E' successo questo pomeriggio. L’equipaggio di una gazzella stava percorrendo la statale 121 quando - all'altezza dello svincolo per Bolognetta - ha notato i quattro cuccioli.

I carabinieri hanno immediatamente bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia mettendo in salvo i cani ed evitando nello stesso tempo un incidente stradale a catena. "I cuccioli - dicono i carabinieri - visibilmente impauriti, erano sicuramente stati abbandonati da pochissimo. Dopo essere stati rifocillati sono stati affidati alla polizia municipale". Sono in corso indagini dei carabinieri per scovare l’automobilista che ha abbandonato i cani.