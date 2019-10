Csm, nomine procura antimafia: Di Matteo a sorpresa propone Gozzo

E' stato rinviato al 6 novembre prossimo il voto del plenum del Consiglio superiore della magistratura sulle nomine di tre sostituti alla Direzione nazionale antimafia. A far slittare la scelta è stata anche la nuova delibera presentata ieri dal neo eletto consigliere Nino Di Matteo che insieme a un altro togato, Sebastiano Ardita, ha portato in plenum una proposta alternativa alle due già approvate dalla terza commissione.

Due dei nomi indicati sono uguali tra le delibere già votate e quella nuova presentata nelle scorse ore in plenum e un terzo è diverso, una condizione che ha posto anche dubbi e problemi interpretativi su come votare le proposte e ha indotto a decidere per lo slittamento del voto. I due candidati comuni sono Roberto Maria Sparagna, sostituto procuratore a Torino e Giuseppe Gatti sostituto a Bari. Come terzo candidato la commissione aveva votato a maggioranza per Catello Maresca, magistrato della dda di Napoli che ha diretto le operazioni che hanno portato alla cattura del boss della camorra Michele Zagabria.

Ardita e Di Matteo hanno invece indicato Domenico Gozzo sostituto procuratore generale a Palermo che quando era pm a Caltanissetta fece riaprire i processi sulle stragi di Capaci e via D'Amelio viziati dalla falsa testimonianza di Vincenzo Scarantino.