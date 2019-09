Il giudice Paolo Criscuoli torna a Palermo, si è dimesso dal Csm dopo lo scandalo Procure

Torna a fare il giudice al Tribunale di Palermo l'ex togato del Csm Paolo Criscuoli, ultimo dei consiglieri coinvolti nello scandalo sulle nomine emerso dall'inchiesta di Perugia che si è dimesso la scorsa settimana.

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha dato il via libera "al suo rientro in ruolo nell'incarico ricoperto prima della sua elezione" a Palazzo dei Marescialli.

Contestualmente è stata approvata anche la delibera della commissione verifica titoli che prende atto della rinuncia a subentrare a Criscuoli di Bruno Giangiacomo, ultimo dei non eletti per la categoria dei giudici di merito. Per questo saranno necessarie ulteriori elezioni suppletive, oltre a quelle già previste per i due pm che si terranno il 6 e 7 ottobre.