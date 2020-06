Discount Eurospin a Cruillas, iniziati i lavori: al palo invece il prolungamento di via Roentgen

Dopo un iter di oltre 20 anni - tanto è stato necessario per approvare il Piano particolareggiato Trabucco, tra ricorsi al Tar (due) e delibere del Consiglio comunale (tre) - sono iniziati i lavori per la costruzione del discount Eurospin; mentre della realizzazione del prolungamento di via Roentgen non si sa ancora nulla.

Ritardi che preoccupano gli esponenti di Sala delle Lapidi. Il mese scorso era stato il consigliere Marcello Susinno (Sinistra Comune) a presentare un'interrogazione, sottolineando l'importanza dell'opera per la "viabilità dell’intero quartiere di Cruillas caratterizzato da strade strette" parecchio trafficate vista la presenza di "due importanti realtà come l'ospedale Cervello e l’Agenzia delle entrate".

Adesso è Massimiliano Giaconia (Avanti Insieme), in una nota indirizzata all'assessorato Rigenerazione urbana e per conoscenza al sindaco, a definire "inquietante il silenzio che deriva dal mancato inizio delle attività volte a realizzare il prolungamento della via Roentgen, così come previsto dal Consiglio". Nella nota vengono chieste "precise indicazioni sulla data di inizio degli impegni assunti dall’amministrazione comunale".

Di contro, si è potuto constatare che gli operai della ditta Siem hanno cominciato la bonifica dell'area, i lavori propedeutici alla realizzazione dell'insediamento produttivo e commerciale inserito nel Piano Trabucco. "​Il collegamento della via Roentegen con viale Regione Siciliana - insiste Giaconia - è assolutamente necessario a snellire l’intenso traffico che già soffoca le strette strade di Cruillas. Un'area che altrimenti rimarrebbe 'paralizzata' alla luce delle nuove esigenze della mobilità urbana che sorgeranno a completamento del Piano particolareggiato".