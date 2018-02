Nasconde hashish e marijuana in casa, ma il cane Derby lo incastra: un arresto a Cruillas

A un primo controllo sembrava tutto regolare, ma una busta colma di droga non è sfuggita al cane antidroga Derby. I carabinieri, al termine di una perquisizione domiciliare nella zona di Cruillas, hanno arrestato Andrea Vallone, 38 anni.

I militari della stazione di Resuttana Colli, aiutati dal collega a quattro zampe, hanno passato al setaccio l'abitazione del 38enne. Giunti in un magazzino, hanno trovato una busta con all’interno 100 grammi di marijuana. Ben nascosti c'erano anche tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 270 grammi e un bilancino di precisione.

I tecnici Enel hanno poi accertato che l'abitazione era allacciata in maniera abusiva alla rete pubblica. Per il 38enne sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato. Dopo la convalida, e in attesa del processo, il giudice ha sottoposto Vallone all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.