Crolla ponteggio in via Principe di Palagonia, operaio precipita: ferito in codice rosso

“E' stata una questione di secondi e all’improvviso è venuto giù tutto”. A parlare è il collega di un operaio 58enne, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in via Principe di Palagonia, nel cantiere affidato a una ditta per i lavori di restauro della facciata posteriore di un palazzo di sette piani. Sul posto i carabinieri della stazione Uditore e del Nucleo Radiomobile, oltre a un’ambulanza del 118.

Secondo una prima ricostruzione due operai stavano lavorando su un’impalcatura, mentre un terzo si trovava a piano terra. Per cause ancora da accertare la struttura metallica ha ceduto piegandosi su se stesso. Uno dei due lavoratori è riuscito a trovare un appiglio e ad attutire la caduta mentre il collega ha fatto una caduta di tre metri.

Pochi minuti dopo è intervenuta un’ambulanza che ha portato il ferito, G.L.L. le iniziali, al pronto soccorso di Villa Sofia dov’è entrato in codice rosso per alcuni sospetti traumi e fratture. Atteso sul posto il personale dell’ispettorato del lavoro per verificare la regolarità della posizione lavorativa dell’operaio e del cantiere.