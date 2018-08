Ponte crollato a Genova, la preoccupazione di Musumeci: subito vertice con l'Anas a Palermo

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha fatto pervenire al collega Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria, i sentimenti di profonda solidarietà della comunità isolana per la gravissima sciagura di Genova, assieme al cordoglio per i familiari delle vittime e all’augurio alle decine di feriti.

Al tempo stesso, Musumeci ha avuto un contatto telefonico con i vertici dell’Anas, che vorrà incontrare a Palermo nei prossimi giorni, per essere relazionato circa l’attività di vigilanza esercitata dall’Azienda sullo stato di salute delle infrastrutture stradali nell’Isola.

In mattinata, per cause ancora da accertare, a Genova è crollata una parte di ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Genova Ovest. Il ponte è collassato sulla strada sottostante. Secondo un primo conteggio, sono almeno 20 le vittime accertate, fanno sapere dalle forze dell'ordine. Ci sarebbe anche un bambino deceduto. Salvo per miracolo il conducente di un camion, che è riuscito a fermarsi sul ciglio del baratro proprio poco prima del crollo