Tragedia di Genova, il messaggio di Orlando: "Palermo è senza parole"

"Palermo come tutta l'Italia è in questo momento vicina al dolore di Genova e di tutta la comunità ligure. E' attonita per una tragedia di proporzioni gravissime avvenuta con modalità che lasciano senza parole". Con questa nota il sindaco Leoluca Orlando ha voluto esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime.

La tragedia si è consumata in mattinata: per cause ancora da accertare, a Genova durante un temporale, è crollata una parte di ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Genova Ovest. Il ponte è collassato sulla strada sottostante, e le auto che stavano percorrendo la A10 hanno sono cadute nel vuoto per circa 80 metri. Sono almeno 35 le vittime accertate, fanno sapere dalle forze dell'ordine, ma il numero purtroppo potrebbe salire. Tra i deceduti, ci sarebbe anche una famiglia intera con padre, madre e bambino.