Dopo Genova i cittadini chiedono sicurezza: "Chiudete il ponte tra Ficarazzi e Aspra"

"Il ponte sulla strada provinciale 74, che collega Ficarazzi con Bagheria, è in pessime condizioni La parte sotto il manto stradale è totalmente distrutta! Vi chiediamo di non far scivolare il ponte su cui transitiamo ogni giorno nell'oblio delle migliaia di strutture cadenti in Italia! Chiediamo che venga chiuso". E' quanto si legge in una petizione comparsa sulla piattaforma inline Change.org.

L'appello è stato pubblicato dopo il crollo del ponte Morandi e ha giù avuto oltre 1.300 sottoscrizioni.

"Da mesi - si legge nella petizione - il limite è di 10 chilometri orari per evitare vibrazioni che potrebbero farlo crollare! Non fate cadere il ponte sul fiume Eleuterio!". L'appello per il ponte tra Ficarazzi e Bagheria segue la richiesta di accertamenti lanciata nei giorni scorsi dal M5S per il ponte Oreto.

