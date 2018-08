Genova piange le vittime del crollo: bandiere a mezz'asta anche a Palermo

Domani, a Genova, si celebranno i funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. In segno di lutto il Comune di Palermo esporrà le bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali. "Palermo come tutta l'Italia è in questo momento vicina al dolore di Genova e di tutta la comunità ligure. E' attonita per una tragedia di proporzioni gravissime avvenuta con modalità che lasciano senza parole", queste le parole scelte dal sindaco Leoluca Orlando per esprimere la sua vicinanza alle famiglie delle vittime.

Ci sono ancora tra i 10 e i 20 dispersi. Per questo si continua ancora a scavare sotto le macerie. I morti invece sono 38. Dieci i feriti ancora ricoverati negli ospedali, 9 dei quali versano in gravi condizioni.