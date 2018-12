Balcone si sgretola in via Imperatore Federico, "pioggia" di calcinacci sul marciapiede

Tragedia sfiorata in via Imperatore Federico. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 13.30 di oggi a pochi passi dal Motor Village, nella zona della Fiera, per mettere in sicurezza un balcone da cui sono venuti giù alcuni grossi pezzi di calcinacci che, per una questione di secondi, non hanno colpito in testa qualche passante.

Il distacco ha riguardato un balcone al primo piano del palazzo al civico 104. Al piano terra, invece, ci sono diversi uffici dove alcuni lavoratori erano rientrati poco prima che si sgretolasse il cemento. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo le parti pericolanti ma senza applicare alcuna rete protettiva.

