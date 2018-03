Via Dante, cadono calcinacci da una palazzina: chiuso tratto di strada

Distacco di calcinacci da un balcone di una palazzina di via Dante, al civico 50. Fortunatamente nessuno è stato colpito. La strada è stata chiusa all’altezza di via principe di Villafranca per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area. Consentito il passaggio da via De Spuches verso via Paternostro. Sul posto tre pattuglie di polizia municipale e due squadre dei vigili del fuoco munite di autoscala che hanno messo in sicurezza l'area.