Crollano calcinacci, chiuso (mezzo) sottopassaggio di via Crispi: traffico in tilt

Crollano calcinacci e viene chiusa una carreggiata del sottopassaggio di piazza Tredici Vittime. I vigili del fuoco questa mattina sono intervenuti in via Francesco Crispi, nella carreggiata in direzione porto, per i lavori di messa in sicurezza che si sono resi necessari dopo il distacco di alcune parti in cemento che sono finite sull’asfalto. In tutta la zona il traffico è andato in titl.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per bloccare il traffico dei mezzi sino al termine delle operazioni in cui sono impegnate anche le squadre del 115 (com'è visibile anche nella foto in basso). Nel dicembre del 2017 il sottopasso era stato chiuso per lavori urgenti di manutenzione per consentire i lavori di manutenzione del cavalcavia di piazza Tredici Vittime.

