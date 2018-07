San Lorenzo, crolla il controsoffitto nei locali della polizia scientifica

Crolla il controsoffitto in uno dei locali della Scientifica della polizia. L'incidente è avvenuto oggi nella struttura che si trova in via San Lorenzo, sede della sezione specializzata e dell'Ufficio immigrazione. Il cedimento è stato registrato in una stanza utilizzata in passato come spogliatoio e che presto dovrebbe diventare una "camera bianca" per il prelievo dei campioni di Dna. Il sindacato Consap: "Un pericolo per utenti e agenti".

Al momento del crollo di alcuni pezzi di metallo e dei pannelli in cartongesso non c'era nessuno all'interno della stanza e dunque non risultano esserci agenti feriti. "Qualche mese fa è andata diversamente al commissariato Libertà. Purtroppo la Scientifica e l'Ufficio immigrazione - spiega il segretario provinciale aggiunto della Consap, Carmelo Catalano - sono due strutture fatiscenti, non funzionali rispetto agli obiettivi originari".

Presto diversi uffici della polizia dovrebbero trasferirsi a Boccadifalco, nella nuova cittadella, ma i lavori devono ancora essere terminati. "Vero è che la nuova palazzina è terminata - prosuegono dalla Consap - e questi sono i primi uffici che dovrebbero essere trasferiti, ma ci sono problemi con la strada di collegamento che non è ancora idonea e a quanto pare mancano i finanziamenti per renderla tale".

Appresa la notizia il sindacato di polizia - si legge in una nota - ha inoltrato immediatamente una segnalazione al Questore affinchè provveda a eseguire una verifica sul resto struttura per evitare eventuali e spiacevoli incidenti.