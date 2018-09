Cronaca / Via Buonriposo

Cadono calcinacci dal ponte ferroviario, chiusa la via Buonriposo

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'infrastruttura, mentre e i tecnici di Rfi per verificarne la stabilità. Sul posto la polizia municipale per deviare il flusso veicolare su piazza Scaffa: traffico in tilt in via Oreto