Cadono calcinacci a Ballarò, studente austriaco resta ferito

Colpito dai calcinacci caduti da un balcone in pieno centro. Disavventura per un giovane studente austriaco, il 26enne Maximilian M., arrivato a Palermo con il progetto di scambio europeo Erasmus. L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, mentre stava passeggiando con un amico in via Rua Formaggi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Civico a scopo precauzionale. Per il giovane universitario è stata disposta per stamattina una Tac. In via Rua Formaggi anche una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri, intervenuti per ricostruire l’accaduto.