Croceverde Giardini e zona Pietratagliata, lavori abusivi: denunciati un uomo e una donna

Due immobili sequestrati per un totale di circa 150 metri quadrati di superficie e due persone denunciate all’autorità giudiziaria per abusivismo edilizio. E' il bilancio delle operazioni messe a segno ieri dalla polizia municipale, rispettivamente nelle zone di Croceverde Giardini e Pietratagliata. Nel corso delle attività di controllo del territorio predisposte dal comandante Gabriele Marchese, il nucleo di polizia edilizia ha individuato un immobile, in vicolo Colluzio, nella borgata rurale di Croceverde Giardini, in cui si stavano effettuando lavori edilizi abusivi. Interventi che consistono nell'ampliamento del fabbricato per circa 40 metri quadrati, nella realizzazione di un locale interrato esteso circa 10 metri quadrati e di una nuova apertura.

"Inoltre - dicono dal comando di via Dogali - a pochi metri, nel giardino di pertinenza dell’immobile, era stato realizzato un basamento in cemento armato di circa 45 metri quadrati. Il manufatto nel 2014 aveva ottenuto la sanatoria edilizia, ma le opere oggetto di verifiche erano state realizzate in assenza di permesso di costruire e di nulla osta del Genio Civile". Pertanto il responsabile, R.A. di 42 anni è stato denunciato e la superficie abusiva, circa 100 metri quadrati, è stata sottoposta sequestro penale.

L’altro intervento invece, è stato effettuato in cortile di Girolamo, a Pietratagliata, dove su un immobile preesistente di circa 50 metri quadrati è stata accertata una sopraelevazione abusiva di pari estensione. La responsabile, A.M.A. di 42 anni, è stata denunciata per violazioni alla normativa ambientale.