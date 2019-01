Palermo-Agrigento, l'impegno di Cmc e Anas: "Lavori a febbraio e pagamenti alle imprese"

La Cmc si è impegnata a riprendere entro febbraio i lavori sulla Palermo-Agrigento e sulla Agrigento-Caltanissetta. Lo rende noto l'Anas, che "effettuerà i pagamenti alle imprese del territorio per i lavori da svolgere, ma dopo il via libera del Tribunale di Ravenna".

Questa mattina Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas (Gruppo Fs Italiane), ha incontrato i rappresentanti dell'impresa Cmc di Ravenna e delle società di progetto esecutrici dei lavori di ammodernamento della Palermo-Agrigento e della Agrigento-Caltanissetta. "Nel corso dell'incontro sono state esaminate le problematiche finanziarie che hanno portato al fermo dei cantieri, che si inquadrano in una generale crisi di sistema. La Cmc e le società di progetto si sono inoltre impegnate con i rappresentanti del comitato dei creditori, presenti all'incontro, a procedere alla più rapida definizione della ristrutturazione del debito pregresso nell'ambito delle procedure concordatarie in atto per permettere il riavvio dei cantieri e ridurre le sofferenze del territorio".