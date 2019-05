Area industriale di Carini, la Fiom e le Rsu incontrano il M5S: "Il Ministero ci convochi"

Dopo la riunione al Comune di Carini, la Fiom e le Rsu di Sirti, Omer, Italtel, Seli-Kab, Tmb e Tecnozinco hanno incontrato il deputato del Movimento 5 Stelle Giorgio Trizzino per chiedere il rilancio dell'area industriale. “Abbiamo esposto i problemi che persistono nell'area, dove la crisi ha messo già in fuga diversi gruppi - dichiara il segretario Fiom Cgil Francesco Foti- e abbiamo discusso dell'inquadramento dell'area industriale in una Zes, di accordi di programma, di investimenti e abbiamo chiesto anche da parte del governo nazionale un intervento di sollecito alla Regione per ridare fiato all'ultimo polo industriale rimasto nella provincia di Palermo”.

“Abbiamo registrato l'impegno – prosegue Foti - per una visita ministeriale a breve nell'area industriale, per verificare in quali condizioni si lavora. Trizzino ci ha anche risposto che Carini è stata inserita nella Zes dall'area industriale all'aeroporto. E abbiamo inoltre sollecitato la costituzione di un tavolo al Mise. Da parte nostra, consegneremo presto un dossier sulle aziende metalmeccaniche del comprensorio industriale, con tutti i dati sulla produzione e sull'occupazione”.