Finale “Crescendo”, ecco i vincitori del concorso musicale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al Politeama Garibaldi la finale del concorso musicale “Crescendo”, indetto dalla Fondazione per la ricercadei giovani talenti musicali. Ecco i vincitori del concorso”Crescendo”, indetto dalla Foss, per la ricerca dei giovani talenti musicali e organizzato da Cinzia Orabona.

1°premio assoluto categoria under 14 a Manuel Burriesci; Premio al più giovane premiato: Manuel Burriesci; 1°premio assoluto categoria over 15 ex aequo a Francesco Salamone e Matteo Diego Scarcella; Borse di studio del valore di 500 euro cadauna a Alba Brundo e Silvia Martorana; Premio stampa a Francesco Salamone.

Questa la commissione artistica, presieduta da Marcello Panni, direttore artistico Oss: Massimo Barrale - primo violino Oss; Fabio Correnti- pianista e direttore d'orchestra; Giuseppe Ministeri - presidente del Conservatorio A.Corelli di Messina; Sara Patera - critico musicale GdS