Al via "Crescendo", concorso per giovani talenti della musica

Riparte Crescendo, il concorso nazionale per giovani talenti della musica organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, è giunto alla sua quinta edizione. "Nato nel 2014 con l'obiettivo di coltivare talenti emergenti, tutti under 23, significa, per la Fondazione, dare un'opportunità di grande visibilità ai giovani che vogliono cimentarsi in repertori che spaziano dal sinfonismo classico a programmi contemporanei ed eterogenei - si legge in una nota -. Crescendo rappresenta un percorso di valorizzazione che produce visibilità e soddisfazione per giovani musicisti per i quali questo è ormai un appuntamento regolare nella programmazione artistica annuale della Fondazione. Sostenere e incoraggiare la passione e la determinazione di chi si dedica alla musica con l'obiettivo di renderlo il mestiere del futuro, significa garantire a tutti la partecipazione gratuita. Questo è un importante impegno al quale la Fondazione non vuole e non può rinunciare".

Nelle prime quattro edizioni, più di 150 giovani talenti under 23 hanno partecipato ad un vero e proprio torneo musicale. Tutti gli strumenti sono ammessi: tra i partecipanti delle edizioni passate ricordiamo interessanti performance di giovani strumentisti che si sono cimentati in repertori di Paganini alla chitarra elettrica, Mozart alla fisarmonica, fino a programmi contemporanei alla chitarra e alla marimba. Ovviamente gli strumenti classici sono i più numerosi: dal violino al pianoforte, dal violoncello al trombone.

I vincitori delle passate edizioni: i pianisti Sinforosa Petralia, Gabriele Laura, Lavinia Taormina e Rosamaria Macaluso e i percussionisti Mauro Marino, Francesco Barone e Luca Valenza e la violinista Anastasyia Petryshak, hanno avuto e avranno l'opportunità di suonare in qualità di solisti ospiti insieme alla prestigiosa Orchestra Sinfonica Siciliana sul palco del Politeama Garibaldi. Da quest'anno ci saranno due categorie: fino a 14 anni (al 3 giugno 2018)dai 15 ai 23 (al 3 giugno 2018): Per ciascuna categoria tutti i concorrenti saranno divisi nelle sezioni: Pianisti; Altri strumenti. La finale avverrà il 3 giugno al Politeama Garibaldi di Palermo.