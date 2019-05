Vede i carabinieri e getta sacchetto con cocaina e crack: arrestato

Un uomo di 55 anni, Luigi Montana, residente a Caltabellotta, è stato arrestato al termine di un'operazione antidroga messa a segno tra lo Sperone e Brancaccio. Durante i controlli effettuati nella zona i carabinieri hanno notato Montana, che alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga e di disfarsi lungo il tragitto di una busta in plastica. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato ed identificato.

I militari hanno recuperato quindi la busta di plastica abbandonata durante la fuga, al cui interno erano riposti: 32 grammi circa di hashish, 20 grammi circa di cocaina, 3,5 grammi circa di crack, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 565 euro, ritenuti provento dell’illecita attività. Le sostanze stupefacenti, il denaro e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro.

I due arresti sono stati convalidati con riti direttissimi dal giudice che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Chiappone e i domiciliari per Montana.