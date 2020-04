Coronavirus: oltre 50 mila euro raccolti per gli ospedali a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al fianco degli ospedali nella battaglia contro il Coronavirus, l’associazione Harbour of Cultures (HoC) insieme all’associazione Palermo Mediterranea (PaMed) hanno donato oltre 50.000 euro agli ospedali Policlinico e Cervello di Palermo. HoC ha donato circa 22.000 euro attingendo alle proprie liquidità mentre Palermo Mediterranea ha promosso un flash fundraising, che ha raccolto circa 28.000 euro. Con i fondi raccolti, complessivamente pari a 50.053 euro, le due associazioni hanno effettuato acquisti urgenti di dispositivi di protezione individuale e forniture mediche in accordo con i dirigenti medici delle strutture riceventi.

La raccolta fondi risponde all’emergenza manifestata dagli ospedali siciliani ed è stata coordinata dai Soci della Business Community, Prof. Enrico Fardella, professore della Peking University e Dott. Andrea Parlato, medico del Policlinico di Palermo in collaborazione con gli associati di HoC ed il prezioso contributo dell’Avv Maria Varsellona, General Counsel e Company Secretary di ABB. L’obiettivo della raccolta di Palermo Mediterranea, associazione non profit nata nel 2019 e diretta da un Board che vede al lavoro Cleo Li Calzi, Giuseppe Tasca d’Almerita, Stefano Tortorici, Dario Nepoti e Marco Giammona, è stata di offrire immediato supporto agli ospedali impegnati in prima linea. In solo tre giorni questa iniziativa ha raccolto online oltre 15.000 euro.

A questi si è aggiunto un sostegno eccezionale dall’associazione HoC, presieduta dal collezionista d’arte Massimo Valsecchi, che ha stanziato 22.000,00 euro per l’acquisto di un ecografo portatile destinato al Policlinico Palermo. Un ulteriore contributo al fondo complessivo è stato dato dalle campagne crowdfunding promosse da Claudio Ventura e Andrea Parlato (raccolta per 6.275 euro) e da Elvira Martino (raccolta pari a 6.000 euro). The Harbour of Cultures - HoC HoC promuove un nuovo approccio tra imprenditoria e senso civico attraverso l'arte, cultura e modelli economici innovativi, e abbraccia iniziative solidali come principio chiave nel far crescere nuove comunità malgrado la crisi. | www.harbourofcultures.org Palermo Mediterranea Palermo Mediterranea è la prima Business Community della città di Palermo. Costituitasi in associazione senza fini di lucro a giugno 2019 con l’idea di essere una comunità d’imprenditori ed esperti operanti per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, l'associazione sostiene il finanziamento nel senso di responsabilità comune. La visione di Palermo della Business Community vede il capoluogo siciliano quale città snodo capace di essere centro imprenditoriale del mediterraneo, esempio di nuove policy e soprattutto attrattore di tutte quelle imprese, persone, idee che desiderano costruire un mediterraneo pacificato, piattaforma di scambi, ricerca e sviluppo.

