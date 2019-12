Country Disco Club, evento di beneficenza: fondi raccolti andranno a un centro di Calcutta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 19 Dicembre si è svolto al Country Disco Club l’ultimo degli eventi di beneficenza organizzati da “ForVIDA" durante il quale hanno partecipato quasi trecento invitati e sono stati raccolti circa tremila euro integralmente destinati alla ONLUS “V.I.D.A.”. I fondi raccolti sono destinati all’ampliamento delle strutture del centro Nirmal Niketan di Calcutta (India) e al centro Cité des Jeunes de Nazareth (Ruanda).

“ForVIDA” è un comitato di studenti universitari e giovani laureati che prende vita dall’esperienza fatta durante una missione umanitaria che un gruppo di volontari, guidati da un sacerdote cattolico, ha realizzato con la ONLUS “V.I.D.A.” in India nell’estate del 2013. Da quella significativa esperienza è nato un forte desiderio di fare qualcosa per gli ultimi nel mondo cercando al contempo di aumentare la consapevolezza dei partecipanti agli eventi annuali di raccolta fondi.

Più precisamente “V.I.D.A.” (Volunteers for International Development) nasce dopo ad una missione umanitaria di giovani universitari, svoltasi nel 2010, ed è un’ organizzazione non governativa (ONG) e no profit (ONLUS) che, ispirandosi agli ideali della solidarietà cristiana, intende impegnarsi a titolo privato e diretto nella cooperazione allo sviluppo, per dare un contributo concreto e significativo alla soluzione dei problemi del “sud del mondo” e dei paesi in stato di necessità, favorendone il progresso umano, economico, sociale e culturale, con interventi mirati nell’ambito della salute, dell’alimentazione, dell’educazione e delle infrastrutture.

Dopo l’esperienza del 2013 molti altri giovani sono stati in missione in India con l’organizzazione e “ForVIDA” ha iniziato ad ampliare le sue iniziative. Da quest’anno infatti verrà avviato un progetto di doposcuola per studenti bisognosi di Palermo nonché delle raccolte alimentari periodiche a sostegno del centro delle Missionarie della Carità di Palermo.