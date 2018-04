Sit-in dei lavoratori forestali in piazza Indipendenza: "Previsti disagi al traffico"

Domani i lavoratori forestali, dell’Esa e dei Consorzi di bonifica manifesteranno tutto il giorno stravolgendo la viabilità cittadina. Il corteo si concentrerà alle 9 in piazza Marina, per poi muoversi lungo corso Vittorio Emanuele fino a piazza Indipendenza dove stazioneranno in sit-in fino alle 18.

A causa della manifestazione il tratto di piazza Indipendenza antistante la Presidenza della Regione chiuderà al traffico. Sarà, inoltre, instituito il doppio senso di circolazione da e per corso Calatafimi. "Probabili rallentamenti alla circolazione e incolonnamenti - fa sapere la polizia municipale - su corso Alberto Amedeo. Si consigliano all'utenza percorsi alternativi". Per questo diverse pattuglie presiederanno la zona.