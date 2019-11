"Siamo stanchi di aspettare": nuovo sciopero per il clima, studenti in corteo

Alla vigilia della COP25 che vedrà riuniti i leader mondiali a Madrid per discutere del clima dal 2 al 13 dicembre, gli studenti tornano in piazza per il quarto sciopero globale contro il cambiamento climatico. A Palermo si sono dati appuntamento al Politeama. Da lì sfileranno fino in piazza del Parlamento, davanti all'Ars. Ad aprire il corteo uno striscione che riporta la scritta: "Block friday, non faremo sconti per nessuno". Un chiaro riferimento al Black friday, la maratona mondiale dedicata allo shopping a prezzo scontato che ricorre oggi.

"Vogliamo ribadire - dichiara la Rete degli studenti medi Sicilia - che il tempo sta scadendo: ci restano solo 11 anni per salvare il pianeta. Abbiamo l’acqua alla gola! Il nostro paese deve dichiarare l’emergenza climatica! Prentendiamo emissioni zero entro il 2030. Anche scuole e università ecosostenibili e plastic free, didattica ecologica, investimenti sulla ricerca, raccolta differenziata nei luoghi di istruzione, trasporti pubblici ecosostenibili e gratuiti per gli studenti".

Lo 27 settembre scorso sono stati migliaia i palermitani che hanno risposto all'appello di Greta Thunberg partecipando al Fridays for future.



