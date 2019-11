“Parata della pace” da piazza Pretoria all'Ars: a sfilare centinaia di bimbi 

Centinaia di bambini domani sfileranno da piazza Pretoria a Palazzo dei Normanni con il "telo della pace", lungo 160 metri, che hanno disegnato nelle sale di Palazzo Sant’Elia, nei maggiori Musei siciliani e nell'istituto minorile Malaspina. La “parata della pace” in programma a partire dalle 10, chiude la “settimana della Pace”, promossa dalla “Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run”, che ha visto la grande mostra diffusa dell'arte di Sri Chinmoy suo fondatore, con seminari, peace concert, incontri con le scuole e realtà sociali.

Le tappe del corteo

Il corteo si muoverà alle 10.30 dopo il saluto del vicesindaco Giambrone. Davanti alla sede di Palazzo delle Aquile sarà presente anche l'assessore all’Istruzione Giovanna Marano che ha promosso la partecipazione delle scuole. Tante le realtà che partecipano: le suore della Missione Speranza e Carità di Frate Biagio e i bimbi della Missione, l'associazione Donne Musulmane Fatima con i loro bimbi, il

presidente della Consulta delle Culture Ibra Kobena con un rappresentanza di bambini delle diverse comunità, i bimbi del Centro Astalli e di Padre Turturro e l'Ufficio Pastorale per il dialogo interreligioso guidato da Nino Tripodo. Ci sarà anche la banda musicale del liceo Regina Margherita.

La prima sosta sarà davanti alla Cattedrale con il saluto di Monsignor Lorefice. Poi la parata proseguirà verso piazza del Parlamento dove giungerà per le 12. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè accoglierà il corteo a cui i tedofori della Peace Run consegneranno la fiaccola e doneranno il quadro di Sri Chinmoy "Plant a tree for World Harmony", consegnando un messaggio di speranza e impegno per la Pace.

Anche l'assessore Roberto La Galla sarà presente, su delega del presidente della Regione Musumeci. Ad accogliere il corteo anche il presidente del Tribunale Di Vitale stabilendo una connessione con il momento iniziale al Tribunale di Palermo e il legame indissolubile fra pace e legalità. In piazza del Parlamento anche il presidente della Fondazione Federico II Monterosso, il presidente Fai Sicilia Taibi, il direttore Museale dell'Università di Palermo Inglese. I canti della Peace Run, delle suore e la performance di ginnastica artistica degli allievi di Claudia Galassi allieteranno l'atmosfera di festa.

Fuori programma domenica 17 novembre la Peace Run aprirà la Maratona di Palermo e parteciperà alla Giornata Mondiale dei poveri nella Missione Speranza e Carità portando la Fiaccola della Pace fra i più disagiati.