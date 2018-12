"Lavoro o reddito, dobbiamo campare": disoccupati e precari in corteo

Il movimento disoccupati organizzati sabato prossimo scenderà in piazza per il reddito, il lavoro e i diritti fondamentali. In programma un corteo, con partenza alle 17.30 da piazza Verdi, organizzato dalle sigle Alba-Cub e Usb. “La Sicilia vive una stato di emergenza che merita una risposta immediata - affermano gli organizzatori - e visto che alla classe politica sembra non interessare è arrivato il momento di farsi sentire nelle strade e nelle piazze! Solo un fronte sociale che pretenda lavoro, dignità e reddito può oggi invertire questo misero destino cui chi ci governa sembra volerci consegnare!”. Secondo gli organizzatori povertà, precarietà ed esclusione sociale non sono mai state così dilaganti e disoccupati e inoccupati non possono davvero più aspettare.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !