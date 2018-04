"Diciamo 'No' ad aborto ed eutanasia": in migliaia alla "Marcia per la vita e la famiglia"

Circa duemila persone hanno partecipato, ieri pomeriggio, alla “Marcia per la vita e la famiglia”, manifestazione promossa dal “Forum Vita Famiglia Educazione” a cui aderiscono 71 associazioni. Il corteo, preceduto dagli interventi di don Fortunato Di Noto dell'associazione Meter onlus e del pastore Elia Cascio della chiesa Parola della Grazia, è partito da piazza Croci per giungere in piazza Verdi.

"Vogliamo - dicono gli organizzatori - per riaffermare il valore della famiglia naturale fondata sull’unione tra uomo e donna e la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Ribadiamo il 'no' a leggi di morte quali l’aborto e l’eutanasia e per chiedere interventi legislativi in favore della famiglia".

