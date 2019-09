Clima, anche la Cgil ai cortei che si terranno in Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Cgil sarà presente con propri rappresentanti domani ai cortei che si terranno in Sicilia nella giornata di mobilitazione del terzo “Global strike for future”, a conclusione di una settimana di iniziative sui temi dei cambiamenti climatici. “La nostra organizzazione - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - è impegnata sul fronte della promozione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile che preservi gli ecosistemi, li ripristini laddove necessario assicurando per questa via il benessere delle collettività.

Il contrasto alle forme di razzia del territorio, che per l’arricchimento di pochi ha prodotto danni enormi all’ambiente senza peraltro dare occupazione duratura- aggiunge- è ormai una strada obbligata. Lo è per il futuro del nostro pianeta per nostro stesso futuro”. Mannino ribadisce dunque l’impegno del sindacato “a sostenere i processi di riconversione ecologica. Si pone il tema oggi del governo dei processi di transizione energetica e industriale - specifica - a cui il mondo del lavoro guarda con interesse nella consapevolezza che il futuro del pianeta, delle giovani generazioni e il benessere diffuso poggiano su un nuovo modello equo e sostenibile di sviluppo, sull’affermazione di un’economia circolare e della green economy, obiettivi verso i quali – conclude Mannino- occorre procedere senza indugi”.