"Indennità videoterminalisti illegittime": Corte dei conti accusa, assessori e dirigenti pagano danni

Il Comune non avrebbe dovuto corrispondere ai dipendenti le indennità di videoterminalisti. Così la Procura regionale della Corte dei conti, che ha messo sotto accusa il sindaco Leoluca Orlando, alcuni assessori della vecchia Giunta comunale, oltre a dirigenti e revisori, contestando un danno erariale per complessivi 293 mila euro.

Nei giorni scorsi, è stato accettato il rito abbreviato - con il versamento del 30% dei 20 mila euro contestati a ognuno degli indagati - per gli assessori Giusto Catania, Barbara Evola, Agnese Ciulla, il dirigente dell'ufficio Sviluppo organizzativo Sergio Pollicita e l'ex segretario generale Fabrizio Dall'Acqua. Che, a conti fatti, se la caveranno pagando 6 mila euro ciascuno. Catania, Evola, Ciulla, Pollicita e Dall'Acqua erano stati citati in giudizio assieme al sindaco Leoluca Orlando, Cesare Lapiana, Giuseppe Barbera, Agata Bazzi, Francesco Giambrone, Rosa Vicari, Antonino Maraventano, Fulvio Coticchio e Francesco Vetrano.

Il pagamento delle indennità di videoterminalisti è stato deliberato dalla Giunta comunale nel 2013. Successivamente, nel marzo dello scorso anno, sempre la Giunta ha avviato il recupero delle indennità erogate a 1.400 videoterminalisti, prelevando le somme (1,4 milioni) dal Fondo risorse decentrate. Una decisione presa dopo il famoso dossier presentato dal Mef, che tra le 46 presunte irregolarità aveva individuato anche l'erogazione delle indennità di videoterminalisti.

"L'attribuzione di tale indennità - scrivono adesso i magistrati contabili - sarebbe stata illegittima in quanto in contrasto con il principio di tassatività e tipicità dei compensi a carattere indennitario erogabili ai dipendenti pubblici in aggiunta al trattamento economico fondamentale".