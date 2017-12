Cassaro basso, il Comune ci ripensa: dal 27 dicembre niente isola pedonale

Niente isola pedonale al Cassaro basso. O meglio, lo stop alle auto nel secondo tratto di corso Vittorio Emanuele sarà in vigore solo fino a Santo Stefano e non per tutto il periodo festivo. Il Comune ha emesso un'ordinanza che modifica quanto deciso all'inizio del mese.

Da oggi la strada è interdetta alle auto, ma il divieto durerà solo fino alla mezzanotte del 26 dicembre. Dal 27 potranno circolare liberamente, anche se solo in un senso, da Porta Felice fino a via Roma.

Il piano originario del Comune era quello di lasciare l'isola pedonale in vigore fino a gennaio. Solo dopo le feste, l'amministrazione avrebbe fatto le valutazioni e deciso cosa fare. E invece il dietrofront è arrivato con un'ordinanza dell'ufficio Mobilità.