Corso Vittorio Emanuele, minaccia studente con una lametta e lo rapina: arrestato

Prende di mira un ragazzo che attende il suono della campanella per entrare a scuola in corso Vittorio Emanuele, lo rapina e scappa. La vittima però non si perde d'animo e chiama la polizia e fornisce una dettagliata descrizione del malvivente. Gli agenti hanno arrestato Mahta Abebe, 35 anni, che adesso deve rispondere di rapina a mano armata.

L'allarme è scattato ieri mattina quando il ragazzo ha chiamato il 113: "Aiuto, un uomo mi ha rapinato prima che entrassi a scuola". I poliziotti hanno raggiunto la giovane vittima e, dopo averla rassicurata, hanno tracciato l’identikit del rapinatore. Il giovane, oltre a fornire una descrizione dettagliata, ha raccontato di essere stato avvicinato dall’uomo che ha inizialmente chiesto dei soldi e al suo rifiuto lo ha bloccato con forza e perquisito, minacciandolo con una lametta, per poi sottrargli il telefono cellulare.

Gli agenti hanno diramato via radio la descrizione del malvivente e subito sono entrati in azione i “falchi” della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile che hanno setacciato il mercato di Ballarò. Nei pressi di via Michele Del Giudice, hanno notato un uomo corrispondente alla descrizione fornita, il quale alla loro vista ha tentato di nascondersi e darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e arrestato. La vittima lo ha poi riconosiuto dalla vittima quale autore della rapina.

