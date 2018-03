Sgomento alla Vucciria, 37enne trovato morto in casa

E' morto solo in casa in circostanze ancora da chiarire. Tragedia in un appartamento nella zona della Vucciria. Vincenzo Pullarà, per tutti "Maurizio", perché era così che si faceva chiamare, è morto sabato. Aveva 37 anni, ed era originario di San Giuseppe Jato. L'uomo era ospitato da amici in una casa in ristrutturazione di via dei Frangiai, nella zona di corso Vittorio Emanuele.

Pullarà sarebbe morto nel sonno. A fare la macabra scoperta è stato proprio l'amico che lo ospitava, il proprietario dell’appartamento. L'ha trovato riverso nel letto, ha provato ad animarlo, poi chiamato un'ambulanza. Ma il personale medico intervenuto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Al termine dell’ispezione cadaverica disposta dal medico legale, la salma è stata restituita ai parenti per la sepoltura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile e i carabinieri di piazza Marina.

"Era simpatico e generoso, un ragazzo brillante e speciale, chiunque ha avuto la fortuna di incontrarlo porterà dentro sicuramente un bel ricordo della persona fantastica che era", dice chi lo conosceva bene. Pullarà era nato a Partinico. Non è stata disposta autopsia. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa madre di San Giuseppe Jato.