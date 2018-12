Cronaca Tribunali-Castellammare / Via Vittorio Emanuele

Auto "bandite" dal centro storico: nuova area pedonale al Cassaro

Il tratto di corso Vittorio Emanuele, tra via Roma e piazza Villena (escluse), sarà chiuso alla circolazione nei giorni festivi. Durante la settimana lo sarà parzialmente. Orlando: "Ulteriore passo per la vivibilità della zona". Castiglia (prima circoscrizione): "Si completa processo partito con via Maqueda"