Paura in corso Vittorio Emanuele, scoppia incendio in appartamento

Paura nel pomeriggio per un incendio divampato in corso Vittorio Emanuele. Le fiamme si sono sprigionate all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. Non risultano feriti o intossicati.

In tanti, tra passanti e commercianti della zona, hanno visto il fumo uscire dallo stabile e hanno chiamato il 115. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Ancora da chiarire cosa abbia innescato l'incendio.

