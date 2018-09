Corso Tukory respira: "Finalmente eliminata la rotonda 'crea traffico'"

E' stata rimossa la rotonda di corso Tukory. Le maestranze del Comune sono intervenute ieri per ultimare i lavori. A breve verrà sistemato uno spartitraffico che eviterà l'infrazione di coloro che si immettono dalle traverse laterali. A commentare con soddisfazione la notizia è Igor Gelarda, consigliere comunale (Lega Palermo). "Finalmente - sottolinea -. Dopo alcuni mesi di battaglie in Consiglio e per strada (ricordo alcuni miei video del maggio scorso e le tante richieste presentate all'ufficio traffico) ieri è stata rimossa la rotonda di corso Tukory".

"Dopo che abbiamo dimostrato in maniera inoppugnabile che questa rotonda serviva solo a creare confusione - dice Gelarda - la scelta dell'amministrazione comunale è stata quasi obbligata. Già da ieri si vede che il traffico è molto più scorrevole. Un plauso in questo caso anche all'assessore Riolo che ha ascoltato le istanze dell'opposizione ed è venuta incontro alle esigenze dei cittadini. A volte basta solo un poco di buon senso e la conoscenza del territorio per alleviare alcuni, tra i tanti, problemi che angustiano i cittadini palermitani".

