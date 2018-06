Bimbo travolto da un’auto in corso Tukory, soccorso e portato in ospedale dalla polizia

Bimbo travolto sulle strisce da una macchina. È accaduto oggi pomeriggio in corso Tukory dove un automobilista ha investito un piccolo ghanese di 5 anni all’altezza di via Perez. A causa del violento impatto il bambino ha fatto un "volo" di diversi metri battendo la testa contro l’asfalto. Immediate le telefonate dei testimoni al 118, ma a portarlo al pronto soccorso sono stati due poliziotti. Poi l'intervento dell'Infortunistica per i rilievi sul posto.

Secondo una prima ricostruzione il bambino era appena uscito da un supemercato della zona e stava attraversando insieme alla madre e al fratellino quando il conducente di una Peugeot 206 lo ha colpito. "Dopo l'incidente il piccolo è rimasto a terra per qualche secondo - spiega a PalermoToday un testimone - e ci siamo spaventati. In tanti abbiamo chiamato il 118. Poi il bambino si è messo a piangere e abbiamo tirato un sospiro di sollievo".

A prestare i primi soccorsi due poliziotti in volante i quali, temendo per il bambino e sapendo quanto fosse importante non sprecare tempo, lo hanno fatto salire con loro in auto e lo hanno portato all'Ospedale dei Bambini. I medici hanno subito notato un vistoso bernoccolo e lo hanno sottoposto ad accertamenti per scongiurare l'eventuale presenza di un trauma cranico.