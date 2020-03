Corso Tukory, si sente male e si accascia in strada: morto un uomo

Un malore improvviso mentre cammina per strada, le gambe che non reggono più il peso del corpo e il cuore che smette di battere. Un uomo è morto mentre si trovava in corso Tukory. La tragedia all'altezza di Porta Sant'Agata. I passanti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati 118 e polizia. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso.